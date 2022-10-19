В Уфе продолжаются работы по реконструкции здания Театра кукол

Каркас нового пристроя к зданию Театра кукол практически готов. Масштабные строительные работы начались в апреле этого года. По проекту возведут дополнительную секцию, увеличив площадь учреждения более чем в два раза, и обновят существующее здание. Работы на сегодня идут в срок. Театр также отделился от жилого дома.

Театр начинается с вешалки, а в данном случае – возрождается с искры. Аплодисментов здесь не слышно более полугода, а вот строительный стук – каждый день. Новый пристрой к театру вместит малый зрительный зал на 150 мест, музей кукол и интерактивные студии. И это не полный список новшеств.

Появятся гримерные. Световое и звуковое оборудование по последнему слову техники. Шамиль Янбаев, заместитель директора Театра кукол

Обновленное здание будет видно издалека. Подсвеченное и украшенное куклами оно станет настоящим олицетворением сказки для детей и взрослых. Появятся лифты, кафе для семейного отдыха внутри и снаружи. Можно сказать, это будет не вторая, а новая жизнь театра.

Строители обновят и существующее здание театра, капремонта в котором не было ни разу со времен его возведения, а это более 40 лет назад. Реконструкция стала подарком к празднованию 450-летия Уфы.

Стройка ведется по нацпроекту «Культура». Стоимость – 804 миллионов рублей. 50% – федеральная казна и республиканская. Евгений Федяев, заместитель начальника отдела Управления капитального строительства Республики Башкортостан