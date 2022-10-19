В Уфе к юбилею города построят несколько спортивных объектов

К юбилею башкирской столицы построят три новых спортивных объекта. Об этом рассказал мэр города Ратмир Мавлиев. 

Фото №1 - В Уфе к юбилею города построят несколько спортивных объектов

Выбором новых проектов в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» занималось Министерство спорта Башкирии. На строительство в качестве софинансирования будут привлечены субсидии из федерального бюджета, а также частные инвестиции.

В результате были выбраны несколько проектов, которые будут развивать в Уфе футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон. Объем инвестиций составит около 600 млн рублей, из который 470 млн – гранты.

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