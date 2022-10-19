В Уфе займутся реконструкцией улицы Октябрьской Революции

Администрация башкирской столицы заключила контракт на реконструкцию улицы Октябрьской Революции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время найден подрядчик для реализации проекта. Реконструкцией займется компания «Дортрансстрой». На улице планируется обновить дорожное полотно и отреставрировать дома, признанные объектами культурного наследия.

Местных жителей администрация города планирует расселить, а здания передать в муниципальную собственность и сделать нежилыми. На сегодня уже расселено 24 дома. В ближайшее время подрядчики приступят к подготовительным работам.