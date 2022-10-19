Радий Хабиров прокомментировал указ Владимира Путина о новых полномочиях глав регионов

Денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей ежемесячно, и это должно выполняться неукоснительно. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета безопасности. На нём сегодня глава государства озвучил ряд мер по повышению безопасности в стране.

Путин сообщил о введении военного положения в четырёх новых регионах России. Кроме того, особые режимы введены в приграничных с Украиной субъектах и регионах Центрального и Южного федеральных округов. На остальных территориях, в том числе в Башкортостане, определён уровень  базовой готовности. У всех губернаторов указом президента появились дополнительные полномочия. Они нужны для того, чтобы в условиях специальной военной операции эффективно обеспечивать безопасность и устойчивое развитие экономики.

В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов – соответствующий Указ также сегодня подписан. Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю Правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им всё необходимое содействие.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Фото №1 - Радий Хабиров прокомментировал указ Владимира Путина о новых полномочиях глав регионов

Главы регионов с режимами базовой готовности, включая Башкортостан, возглавляют штабы территориальной обороны и координируют действия как органов региональной и муниципальной власти, так и территориальных органов силовых структур: МВД, Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО. В данном случае принцип единоначалия позволяет избежать разнонаправленных действий разных структур и систематизирует работу для её максимальной эффективности. Вот как решения Владимира Путина сегодня прокомментировал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Это большая ответственность и очень важный момент. Во-первых, главная задача в рамках этого указа – опять же повышение ответственности, повышение возможности для глав субъектов и наших управленческих команд принимать быстрые, оперативные решения. И второе: важный акцент в этих указах – это обязательная координация работы управленческих республиканских команд с территориальными органами федеральных структур, муниципальными образованиями, коллегиальными органами, которые находятся на нашей территории, поэтому это очень способствует нормальной организованной работе. Хочу сказать, что такой опыт у нас уже был: когда мы боролись с коронавирусной инфекцией, примерно такие же решения нашим президентом принимались. Для меня как для руководителя республики и для всей управленческой команды это вопросы экономики, вопросы обеспечения наших социальных обязательств, это общественно-политическая стабильность. И, конечно, важно то, чем мы сейчас занимаемся – это обеспечение потребностей Вооруженных сил РФ. С учетом того, что определенное количество мобилизованных от Республики Башкортостан ушло, мы по возможности сопровождаем их до момента отправления непосредственно на территорию специальной военной операции. Это и наши добровольческие батальоны. После 24 февраля мы создали штаб по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы. Этот штаб у нас до сих пор работает, мы его проводим уже не так часто, потому что основную волну санкционного давления мы прошли, и поэтому подчеркну, что состояние экономики позволяет нам работать в довольно спокойном режиме. Это другой штаб, и решение о его создании будет принято, и он будет создан – это оперативный штаб для решения тех вопросов, о которых я говорил. Завтра-послезавтра мы проведем заседание и рассмотрим все необходимые вопросы. В целом, еще раз подчеркну, состояние экономики и социальной жизни находится у нас в спокойном рабочем режиме. Помимо этого, республика выполняет все задачи, связанные с обеспечением потребностей нашей армии, поэтому работаем дальше и выполняем наши задачи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров прокомментировал указ Владимира Путина о новых полномочиях глав регионов
Пенальти

Сегодняшние решения, озвученные на заседании Совбеза страны, комментируют и эксперты в области обороны и госуправления. Они заявляют, что указы главы государства призваны ещё больше укрепить безопасность страны.

Очень своевременное и правильное решение нашего президента о наделении дополнительными полномочиями глав регионов, потому что в такое напряженное время, если глава субъекта РФ будет, как военный человек говорю, обеспечивать единоначалие, все будут дружно, в одной команде работать на то, чтобы обеспечить безопасность населения граждан своей республики, то это очень правильное решение, на мой взгляд. Главное еще здесь и профилактика безопасности, то есть своевременное выполнение комплекса мероприятий и профилактических мер, чтобы население чувствовало, что государство, республика заботится о них.

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