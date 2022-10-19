Радий Хабиров прокомментировал указ Владимира Путина о новых полномочиях глав регионов

Это большая ответственность и очень важный момент. Во-первых, главная задача в рамках этого указа – опять же повышение ответственности, повышение возможности для глав субъектов и наших управленческих команд принимать быстрые, оперативные решения. И второе: важный акцент в этих указах – это обязательная координация работы управленческих республиканских команд с территориальными органами федеральных структур, муниципальными образованиями, коллегиальными органами, которые находятся на нашей территории, поэтому это очень способствует нормальной организованной работе. Хочу сказать, что такой опыт у нас уже был: когда мы боролись с коронавирусной инфекцией, примерно такие же решения нашим президентом принимались. Для меня как для руководителя республики и для всей управленческой команды это вопросы экономики, вопросы обеспечения наших социальных обязательств, это общественно-политическая стабильность. И, конечно, важно то, чем мы сейчас занимаемся – это обеспечение потребностей Вооруженных сил РФ. С учетом того, что определенное количество мобилизованных от Республики Башкортостан ушло, мы по возможности сопровождаем их до момента отправления непосредственно на территорию специальной военной операции. Это и наши добровольческие батальоны. После 24 февраля мы создали штаб по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы. Этот штаб у нас до сих пор работает, мы его проводим уже не так часто, потому что основную волну санкционного давления мы прошли, и поэтому подчеркну, что состояние экономики позволяет нам работать в довольно спокойном режиме. Это другой штаб, и решение о его создании будет принято, и он будет создан – это оперативный штаб для решения тех вопросов, о которых я говорил. Завтра-послезавтра мы проведем заседание и рассмотрим все необходимые вопросы. В целом, еще раз подчеркну, состояние экономики и социальной жизни находится у нас в спокойном рабочем режиме. Помимо этого, республика выполняет все задачи, связанные с обеспечением потребностей нашей армии, поэтому работаем дальше и выполняем наши задачи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан