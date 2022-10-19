Радий Хабиров прокомментировал указ Владимира Путина о новых полномочиях глав регионов

Денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей ежемесячно, и это должно выполняться неукоснительно. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета безопасности. На нём сегодня глава государства озвучил ряд мер по повышению безопасности в стране.
Путин сообщил о введении военного положения в четырёх новых регионах России. Кроме того, особые режимы введены в приграничных с Украиной субъектах и регионах Центрального и Южного федеральных округов. На остальных территориях, в том числе в Башкортостане, определён уровень базовой готовности. У всех губернаторов указом президента появились дополнительные полномочия. Они нужны для того, чтобы в условиях специальной военной операции эффективно обеспечивать безопасность и устойчивое развитие экономики.
Главы регионов с режимами базовой готовности, включая Башкортостан, возглавляют штабы территориальной обороны и координируют действия как органов региональной и муниципальной власти, так и территориальных органов силовых структур: МВД, Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО. В данном случае принцип единоначалия позволяет избежать разнонаправленных действий разных структур и систематизирует работу для её максимальной эффективности. Вот как решения Владимира Путина сегодня прокомментировал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Сегодняшние решения, озвученные на заседании Совбеза страны, комментируют и эксперты в области обороны и госуправления. Они заявляют, что указы главы государства призваны ещё больше укрепить безопасность страны.