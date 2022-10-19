В Буздякском и Благоварском районах состоялись проводы мобилизованных

Мобилизованные бойцы отправились сегодня в места боевого слаживания. Проводы военнослужащих состоялись в Буздякском и Благоварском районах республики. Перед военкоматом собрались родные и знакомые, чтобы проводить мобилизованных односельчан.

Многие из них ранее получили повестки, но есть и те, кто не стал ждать предписания и решил отправиться на спецоперацию добровольно.

Повестку получил, подписал. Я военнообязанный, водитель БТР. Мобилизованный

Провожающие пожелали бойцам вернуться домой как можно скорее, живыми и с победой. Военнослужащих обеспечили необходимыми предметами повседневной гигиены, продуктами питания и теплой одеждой.