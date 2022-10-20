В Башкирии бездомные собаки загрызли баранов

В Благоварском районе Башкирии зафиксировали нападение на домашний скот. Подробности случившегося сообщает издание «Республика Башкортостан».

Фото №1 - В Башкирии бездомные собаки загрызли баранов

В селе Камышлы стая бродячих собак напала на животных на ферме местного жителя. Они проникли в карду к молодым овцам и загрызли нескольких животных. Можно было предположить, что на животных напали волки, однако некоторые сельчане видели именно собак.

Псы загрызли девять овец. Ещё семь животных получили серьёзные ранения от укусов.

Фото: «Республика Башкортостан».  

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