В Башкирии бездомные собаки загрызли баранов

В Благоварском районе Башкирии зафиксировали нападение на домашний скот. Подробности случившегося сообщает издание «Республика Башкортостан».
В селе Камышлы стая бродячих собак напала на животных на ферме местного жителя. Они проникли в карду к молодым овцам и загрызли нескольких животных. Можно было предположить, что на животных напали волки, однако некоторые сельчане видели именно собак.
Псы загрызли девять овец. Ещё семь животных получили серьёзные ранения от укусов.
Фото: «Республика Башкортостан».