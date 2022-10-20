Башкирские ученые стали лауреатами государственной премии в области науки и техники

Авторы трех проектов получат гранты главы республики в размере одного миллиона рублей. Конкурс проводится в республике ежегодно. В нем приняли участие сотрудники высших учебных заведений республики, научных организаций, промышленных предприятий, а также Министерства строительства и архитектуры.

Указом Главы Республики Башкортостан были учреждены три премии в области науки и техники по трем номинациям: естественные, технические и гуманитарные (общественные) науки. Из всех поданных на конкурс заявок было отобрано 11.

Одним из победителей конкурса стали разработчики концепции проекта ковид-госпиталя, который стал одним из значимых проектов для республики. Всего в регионе построено четыре таких клиники, где лечение прошли более 30 тысяч жителей республики. Также этот проект был реализован и в других регионах страны.