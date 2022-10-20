В Башкирии прошел турнир по футболу памяти Владимира Мокшина

В Стерлитамаке прошел республиканский турнир по футболу памяти Владимира Мокшина.Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.
Выпускник Стерлитамакского техникума физической культуры уделял много времени спорту и особенно футболу, участвовал в городских и республиканских соревнованиях. В этом мероприятии за победу боролись десять студенческих команд из разных районов Башкортостана.
По итогам всех матчей первое место заняли хозяева турнира, студенты стерлитамакского техникума. Также на пьедестал почета взошли представители Салавата и Ишимбая.