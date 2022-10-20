В Башкирии прошел турнир по футболу памяти Владимира Мокшина

В Стерлитамаке прошел республиканский турнир по футболу памяти Владимира Мокшина.Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.

Выпускник Стерлитамакского техникума физической культуры уделял много времени спорту и особенно футболу, участвовал в городских и республиканских соревнованиях. В этом мероприятии за победу боролись десять студенческих команд из разных районов Башкортостана.