В Башкирии мужчины вовлекли подростка в противозаконное дело

В Мелеузовском районе перед судом предстанут три местных жителя. Их обвинили в незаконном сбыте наркотических веществ и в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Как выяснило следствие, в октябре 2021 года двое мужчин приобрели в интернете наркотики для распространения их путём «закладок». Они предложили своему 17-летнему знакомому заняться распространением пакетиков с веществом и координацией с покупателями через мессенджеры.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Свою вину мужчины и подросток признали. Уголовное дело передано в суд.