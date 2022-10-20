В Башкирии мужчины вовлекли подростка в противозаконное дело

В Мелеузовском районе перед судом предстанут три местных жителя. Их обвинили в незаконном сбыте наркотических веществ и в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Как выяснило следствие, в октябре 2021 года двое мужчин приобрели в интернете наркотики для распространения их путём «закладок». Они предложили своему 17-летнему знакомому заняться распространением пакетиков с веществом и координацией с покупателями через мессенджеры.