Проверка счета контрагента на Himera Search

Изучение контрагентов является основополагающим моментом в деятельности любой компании. Если не проводить периодические проверки партнеров (как потенциальных, так и действующих), то вероятен риск возникновения финансовых проблем. При этом ставится под удар репутация фирмы. При заключении договора с неблагонадежным контрагентом, в будущем возникнут вопросы у налоговой службы, что приведет к негативным гражданско-правовым последствиям. В связи с этим, необходимо заранее проверить номер счета у компании-партнера. Сделать это быстрее и проще можно на сервисе Химера Сёрч. Актуальная информация станет доступной через несколько минут после начала проверки.

Проверка счета контрагента

Узнать о проблемах в бизнесе достаточно просто, если получить сведения о банковских счетах. Здесь речь идет не о транзакциях, проводимых посредством приходных и расходных операций. Данные сведения находятся под защитой финансовой организации и не подлежат разглашению. Проверка банковского счета онлайн позволит определить наличие ареста. Такой вариант непременно является показателем недобросовестности владельца расчетного счета, поскольку у него имеются долги.

Воспользоваться услугой Himera Search и проверить банковский счет через интернет может любой желающий. Однако наиболее важно это для следующих категорий пользователей:

Владельцев компаний;

Корпоративных юристов;

Арбитражных управляющих;

Специалистов службы безопасности;

Риск-менеджерам (тем, кто занимается оценкой рисков компании);

Коллекторов;

Работников страховых фирм.

С помощью услуги Химера по проверке счетов контрагента, можно найти сведения по финансовой аналитике партнера. Экспертная методика, бухучет и прочие факторы непременно сказываются на состоянии результатах проверки. Кроме этого, можно отследить имеющиеся арбитражи и наличие взысканий. На основании банковских счетов, можно изучить связанные с контрагентом компании. Таким образом, легко определить аффилированные организации, разобраться в структуре владения и определить реальных собственников бизнеса.

Проверка счета контрагента за несколько минут даст массу полезной информации, которая поможет в построении стратегии бизнеса и убережет от негативных последствий. Это работает и в обратную сторону. Ведь убедиться в добросовестности партнера намного приятнее, нежели разорвать с ним деловые отношения.