Радий Хабиров провёл первое заседание республиканского оперативного штаба

Указ о его создании глава Башкортостана подписал накануне. В состав штаба вошли руководители оперативных служб и силовых структур, ведомств, а также организаций и муниципалитетов. Президент России своим указом отнёс Башкортостан к числу территорий, где объявлен уровень базовой готовности.