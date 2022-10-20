Радий Хабиров провёл первое заседание республиканского оперативного штаба

Указ о его создании глава Башкортостана подписал накануне. В состав штаба вошли руководители оперативных служб и силовых структур, ведомств, а также организаций и муниципалитетов. Президент России своим указом отнёс Башкортостан к числу территорий, где объявлен уровень базовой готовности.
На заседании обсудили организацию работы по сохранению устойчивости экономики Башкортостана. Радий Хабиров поручил правительству и муниципалитетам уделить особое внимание оказанию адресной помощи семьям мобилизованных жителей.