В Башкирии студент угрожал устроить стрельбу в колледже

В Учалинском районе студент колледжа угрожал устроить стрельбу. Об этом сегодня, 20 октября, рассказали в официальной группе представители администрации района.

19 октября в экстренные службы поступило сообщение от учащейся Учалинского колледжа горной промышленности. Девушка сообщила, что один из студентов опубликовал пост с намерением устроить стрельбу в учебном учреждении. На инцидент оперативно отреагировали правоохранители, в том числе, сотрудники ФСБ.

Личность студента удалось быстро установить. Им оказался уроженец Челябинской области. Парень сказал, что всего лишь пошутил – реальных намерений совершить преступление у него не было.