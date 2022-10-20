В Уфе обсудили повышение зарплат медицинским работникам

В Министерстве здравоохранения республики прошла встреча руководителя ведомства Айрата Рахматуллина и председателя профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Домникова. Они обсудили профилактику выгорания медиков и улучшение системы оплаты.
Зарплату регулируют регионы, и они могут сильно отличаться у одной и той же специальности в зависимости от субъекта, отметили представители профсоюза. Ситуацию в стране планируют выровнять. Министерство здравоохранения уже отправило в регионы установки по заработным платам. Оклад должен составлять не менее 55-60 процентов от всей зарплаты.