В Уфе обсудили повышение зарплат медицинским работникам

Мы сейчас проводим проверки, эта работа будет проходить в 12 регионах страны, и потом мы обменяемся результатами на зональных совещаниях, насколько четко выполняется указание Минздрава РФ, ну и в зависимости от этого будем делать определенные выводы, что и где поправлять.

Анатолий Домников, председатель Профсоюза работников здравоохранения России