В Уфе обсудили повышение зарплат медицинским работникам

В Министерстве здравоохранения республики прошла встреча руководителя ведомства Айрата Рахматуллина и председателя профсоюза работников здравоохранения России Анатолия Домникова. Они обсудили профилактику выгорания медиков и улучшение системы оплаты.

Зарплату регулируют регионы, и они могут сильно отличаться у одной и той же специальности в зависимости от субъекта, отметили представители профсоюза. Ситуацию в стране планируют выровнять. Министерство здравоохранения уже отправило в регионы установки по заработным платам. Оклад должен составлять не менее 55-60 процентов от всей зарплаты.

Фото №1 - В Уфе обсудили повышение зарплат медицинским работникам

Мы сейчас проводим проверки, эта работа будет проходить в 12 регионах страны, и потом мы обменяемся результатами на зональных совещаниях, насколько четко выполняется указание Минздрава РФ, ну и в зависимости от этого будем делать определенные выводы, что и где поправлять.

Анатолий Домников, председатель Профсоюза работников здравоохранения России
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