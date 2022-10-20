В Башкирии нашли тело без вести пропавшего жителя Челябинской области

Выяснилось, что мужчина работал водителем у одного из индивидуальных предпринимателей Челябинска. Рабочая поездка мужчины выпала в Учалы, где у водителя жили знакомые. Он решил оставить фуру на стоянке и навестить товарищей. Мужчины начали выпивать. Однако дружеская посиделка быстро превратилась в ссору.

В лесополосе между собутыльниками произошла драка. Оппоненты повалили 34-летнего мужчину на землю, избили руками, ногами и баллонным ключом, а после ударили ножом в сердце. После они привязали тело несчастного к автомобилю и увезли глубже в лес, а на следующий день закопали труп.