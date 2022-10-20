В Уфе пройдут крупные соревнования по боевым искусствам

В Уфе готовятся к проведению крупных спортивных мероприятий по боевым искусствам. В начале ноября здесь пройдет открытый межрегиональный форум. Он станет площадкой для проведения турниров по рукопашному бою, киокушин, тайскому боксу, всестилевому каратэ и не только.

Сначала пройдут отборочные состязания, и только сильнейшие будут допущены к решающим поединкам. Также состоятся мастер-классы и открытые республиканские турниры. В декабре столица Башкортостана примет международный форум боевых искусств. Сейчас идет согласование программы и расписания соревнования. А в феврале Уфа может стать местом проведения первой республиканской Гимназиады боевых искусств.