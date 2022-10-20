На «Инвестчасе» с Радием Хабировым обсудили модернизацию производства мороженого

Башкирское мороженое станет самым вкусным в России. И хотя ещё два года назад предприятие было на грани банкротства, его удалось избежать и полностью модернизировать производство, закупить новые линии и обновить оборудование. На совещании «Инвестчас», которое провёл глава Башкортостана Радий Хабиров, обсудили дальнейшее развитие компании.

Чтобы выйти на показатели в 10 тысяч тонн продукции в год, нужно завершить ещё два этапа модернизации. Общий объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей. Сейчас линейка продукции насчитывает 56 позиций. Инвестор попросил господдержку и дополнительное соглашение на субсидирование части затрат на приобретение новой линии производства. 

Я скрывать не буду, мне Ильшат Ильдусович докладывал, как у вас дела идут. И я обрадовался, когда вы начинали этот большой проект мороженого. Наше мороженое всегда вкусное было. Давайте в конце января мы с вами встречаемся, и в том числе вы уже и по субсидированию должны определиться по сумме. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - На «Инвестчасе» с Радием Хабировым обсудили модернизацию производства мороженого

Совещания в формате «Инвестчас» Радий Хабиров проводит с октября 2018 года. Такой формат работы позволяет напрямую решать многие вопросы, обходить бюрократические процедуры и, соответственно, представителям бизнеса апеллировать к главе региона или правительству. На сегодняшний день проведено 118 заседаний Инвестиционного комитета Республики Башкортостан, рассмотрено 472 проекта с общим объёмом инвестиций порядка 900 миллиардов рублей и созданием 80 тысяч рабочих мест. И в скором времени их станет ещё больше. На прошедшем «Инвестчасе» одобрение получили ещё четыре инвестпроекта, в том числе в аграрном и в промышленных секторах.

По итогам «Инвестчаса» впечатления очень хорошие. Радий Фаритович старается все вопросы решить. Обязывает структурных руководителей. Для осуществления инвестпроекта у нас были некоторые вопросы. По земельным вопросам, по субсидиям, технологические вопросы, электричество, дорога. Вот такие вопросы, и все вопросы решили.

Илдус Халитов, директор ООО «СП Ашкадарский»

Рынок с точки зрения наших потребителей развивается. В основном потребителями упаковки являются пищевые предприятия, предприятия сельского хозяйства. И в рамках импортозамещения многие из них наращивают свои производственные возможности. И, соответственно, растёт потребление на рынке упаковки. Инвестиции мы планируем порядка 300 миллионов. Итогами заседания довольны. Запрашивали такие меры поддержки: получение статуса приоритетного инвестиционного проекта, получение статуса резидента индустриального парка. Были завялены и рассмотрены, вроде, положительно.  

Денис Коткин, генеральный директор ООО «Добрый картон»
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