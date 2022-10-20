На «Инвестчасе» с Радием Хабировым обсудили модернизацию производства мороженого

Башкирское мороженое
станет самым вкусным в России. И хотя ещё два года назад предприятие было на
грани банкротства, его удалось избежать и полностью модернизировать
производство, закупить новые линии и обновить оборудование. На совещании «Инвестчас»,
которое провёл глава Башкортостана Радий Хабиров, обсудили дальнейшее развитие
компании.
Чтобы выйти на
показатели в 10 тысяч тонн продукции в год, нужно завершить ещё два этапа
модернизации. Общий объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей. Сейчас
линейка продукции насчитывает 56 позиций. Инвестор попросил господдержку и
дополнительное соглашение на субсидирование части затрат на приобретение новой
линии производства.
Я
скрывать не буду, мне Ильшат Ильдусович докладывал, как у вас дела идут. И я
обрадовался, когда вы начинали этот большой проект мороженого. Наше мороженое
всегда вкусное было. Давайте в конце января мы с вами встречаемся, и в том
числе вы уже и по субсидированию должны определиться по сумме. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Совещания в формате «Инвестчас»
Радий Хабиров проводит с октября 2018 года. Такой формат работы позволяет
напрямую решать многие вопросы, обходить бюрократические процедуры и,
соответственно, представителям бизнеса апеллировать к главе региона или
правительству. На сегодняшний день проведено 118 заседаний Инвестиционного
комитета Республики Башкортостан, рассмотрено 472 проекта с общим объёмом
инвестиций порядка 900 миллиардов рублей и созданием 80 тысяч рабочих мест. И в
скором времени их станет ещё больше. На прошедшем «Инвестчасе» одобрение
получили ещё четыре инвестпроекта, в том числе в аграрном и в промышленных
секторах.
По
итогам «Инвестчаса» впечатления очень хорошие. Радий Фаритович старается все
вопросы решить. Обязывает структурных руководителей. Для осуществления инвестпроекта
у нас были некоторые вопросы. По земельным вопросам, по субсидиям,
технологические вопросы, электричество, дорога. Вот такие вопросы, и все
вопросы решили.Илдус Халитов, директор ООО «СП Ашкадарский»
Рынок
с точки зрения наших потребителей развивается. В основном потребителями
упаковки являются пищевые предприятия, предприятия сельского хозяйства. И в
рамках импортозамещения многие из них наращивают свои производственные
возможности. И, соответственно, растёт потребление на рынке упаковки.
Инвестиции мы планируем порядка 300 миллионов. Итогами заседания довольны.
Запрашивали такие меры поддержки: получение статуса приоритетного
инвестиционного проекта, получение статуса резидента индустриального парка. Были
завялены и рассмотрены, вроде, положительно. Денис Коткин, генеральный директор ООО «Добрый картон»