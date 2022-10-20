На «Инвестчасе» с Радием Хабировым обсудили модернизацию производства мороженого

Я скрывать не буду, мне Ильшат Ильдусович докладывал, как у вас дела идут. И я обрадовался, когда вы начинали этот большой проект мороженого. Наше мороженое всегда вкусное было. Давайте в конце января мы с вами встречаемся, и в том числе вы уже и по субсидированию должны определиться по сумме.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан