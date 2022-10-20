В Уфе запустят новое мебельное производство в индустриальном парке

В Уфе откроется новое серийное производство мебели. Компания «Фаро» вложит в проект 24,8 млн рублей инвестиций на запуск проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Запустить бесперебойную работу предприятия инвестор планирует уже в 2023 году. Благодаря запуску получится обеспечить рынок достаточным ассортиментом продукции и конкурировать со многими производствами страны.
С запуском работы предприятия будет создано 33 рабочих места. Производство запустят в индустриальном парке «Уфимский».