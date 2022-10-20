В Башкирии планируется увеличить производство свежих огурцов и помидоров

В Башкирии начнут выращивать больше свежих огурцов и помидоров. Развитие тепличного производства в Буздякском районе вошла в перечень приоритетных инвестпроектов республики.

Планируется построить больше теплиц для выращивания овощей, благодаря чему увеличится объем комплекса в 13 раз, а также появится 33 новых рабочих места. Реализовать проект собираются в 2022 - 2023 году и производить около 3 тысяч тонн свежих огурцов и помидоров.