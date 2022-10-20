Российские ихтиологи выяснили, что предпочитает в пищу белый морской окунь

Российские и Вьетнамские ихтиологи выяснили, какой корм предпочитает белый морской окунь. Совместная работа научных сотрудников дала интересные результаты.
Белый морской окунь - одна из важнейших рыб, так как отличается быстрым ростом, большим размером и хорошим вкусом. Кроме того, мясо окуня богато на различные витамины и жизненно важные микроэлементы.
Выбор правильного корма поможет увеличить эффективность разведения белого окуня. В ходе экспериментов учёные предлагали 24 особям этой рыбы различный корм. Результаты показали, что окуни предпочитали пищу с двумя аминокислотами — цистеином и аланином.