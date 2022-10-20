В Уфе проходят мероприятии в рамках празднования дня рождения Мустая Карима

Мустай Карим продолжает жить благодаря последователям. Земляки наизусть цитируют его стихи. В день рождения поэта его строки скандировали на площади перед его памятником. К мемориалу возложили цветы.

Его творчество воспитало не одно поколение. На башкирском и русском языках выступили студенты, актёры  Национального молодежного театра им. Мустая Карима и даже малыши. В этом году стипендиатами именного фонда стали две студентки факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башгосуниверситета, а также аспирант и корреспондент телеканала БСТ Азат Галиуллин.

Такое ощущение, что мой отец сегодня с нами. Его порадовало бы, что его помнят и любят, что его читают, что у нас есть будущее. Мы в очередной раз будем вручать гранты студентам его родного факультета.

Альфия Каримова, дочь Мустая Карима
Фото №1 - В Уфе проходят мероприятии в рамках празднования дня рождения Мустая Карима

В день рождения Мустая Карима на сценах уфимских театров показали спектакли по произведениям классика. На телеканале БСТ сегодня ночью можно будет увидеть постановку по пьесе башкирского классика «В ночь лунного затмения».

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