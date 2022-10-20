В Уфе проходят мероприятии в рамках празднования дня рождения Мустая Карима

Такое ощущение, что мой отец сегодня с нами. Его порадовало бы, что его помнят и любят, что его читают, что у нас есть будущее. Мы в очередной раз будем вручать гранты студентам его родного факультета.

Альфия Каримова, дочь Мустая Карима