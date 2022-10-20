В Уфе проходят мероприятии в рамках празднования дня рождения Мустая Карима

Мустай Карим продолжает жить благодаря последователям. Земляки наизусть цитируют его стихи. В день рождения поэта его строки скандировали на площади перед его памятником. К мемориалу возложили цветы.
Его творчество воспитало не одно поколение. На башкирском и русском языках выступили студенты, актёры Национального молодежного театра им. Мустая Карима и даже малыши. В этом году стипендиатами именного фонда стали две студентки факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башгосуниверситета, а также аспирант и корреспондент телеканала БСТ Азат Галиуллин.
В день рождения Мустая Карима на сценах уфимских театров показали спектакли по произведениям классика. На телеканале БСТ сегодня ночью можно будет увидеть постановку по пьесе башкирского классика «В ночь лунного затмения».