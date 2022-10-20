Уфимский ХК «Кировец» готовится к дебюту в Суперлиге

Все ближе начало исторического сезона для башкирского хоккея с мячом. Уфимский «Кировец» уже скоро дебютирует в российской Суперлиге. Сейчас команда продолжает подготовку к сезону на льду «Уфа-Арены».
В преддверии исторического сезона «Кировец» продолжает обновляться. За последнее время команду пополнило сразу несколько новичков. Один из самых заметных – Андрей Долгих. В прошлом сезоне нападающий выступал за архангельский «Водник» и стал серебряным призером чемпионата страны.
Линия нападения в «Кировце» нуждалась в усилении. Поэтому Андрей Долгих не единственный нападающий, усиливший команду за последнее время. Еще одним дебютантом стал Рамиль Ибрагимов. Воспитанник татарского хоккея последние семь сезонов и начало нынешнего провел в родной для себя Казани.
Получила усиление и линия обороны. «Кировец» заключил контракт с 28-летним защитником Максимом Немцевым, ранее выступавшим за башкирский клуб. Предыдущий сезон Максим провел в «Строителе» из Сыктывкара.
Впереди у «Кировца» сборы в Нижнем Новгороде. Там башкирская команда проведет тренировочный сбор на большом льду. Подопечные Алексея Кузьмина проведут два контрольных матча с местным «Стартом».
Известен календарь матчей «Кировца» в Суперлиге. Команда начнет чемпионат 6 ноября в Иркутске матчем против «Байкал-Энергии». В ноябре уфимцы проведут в общей сложности семь выездных игр. Первый домашний матч у башкирской команды пройдет 4 декабря против «Родины» из Кирова.