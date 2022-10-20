Уфимский ХК «Кировец» готовится к дебюту в Суперлиге

Все ближе начало исторического сезона для башкирского хоккея с мячом. Уфимский «Кировец» уже скоро дебютирует в российской Суперлиге. Сейчас команда продолжает подготовку к сезону на льду «Уфа-Арены».

В преддверии исторического сезона «Кировец» продолжает обновляться. За последнее время команду пополнило сразу несколько новичков. Один из самых заметных – Андрей Долгих. В прошлом сезоне нападающий выступал за архангельский «Водник» и стал серебряным призером чемпионата страны.

Тренеры ко мне подошли и сказали, что мне надо больше играть и лучше ехать сюда. Тут будет много игровой практики. Влился хорошо, все ребята молодые, тренеры хорошие, все нравится. Андрей Долгих, нападающий ХК «Кировец»

Линия нападения в «Кировце» нуждалась в усилении. Поэтому Андрей Долгих не единственный нападающий, усиливший команду за последнее время. Еще одним дебютантом стал Рамиль Ибрагимов. Воспитанник татарского хоккея последние семь сезонов и начало нынешнего провел в родной для себя Казани.

Получила усиление и линия обороны. «Кировец» заключил контракт с 28-летним защитником Максимом Немцевым, ранее выступавшим за башкирский клуб. Предыдущий сезон Максим провел в «Строителе» из Сыктывкара.

Вернулся немножко позже. Парни уже отыграли кубок. Сейчас прошел хороший сбор, где физическую форму мы набрали. Максим Немцев, защитник ХК «Кировец»

Впереди у «Кировца» сборы в Нижнем Новгороде. Там башкирская команда проведет тренировочный сбор на большом льду. Подопечные Алексея Кузьмина проведут два контрольных матча с местным «Стартом».

Продлится неделю, две контрольных игры будет, четыре тренировки. Все у нас должно получиться неплохо. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»