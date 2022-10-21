В Уфе врачи сделали 8-летней пациентке «титановое» ухо

Во время операции устраняется дефект барабанной перепонки аутотканями, которые берут у самого пациента. Если нарушена слуховая цепь косточек, то устанавливается протез, который их и замещает.

Евгений Фролов, врач-отоларинголог Республиканской детской клинической больницы