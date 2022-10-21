В Уфе врачи сделали 8-летней пациентке «титановое» ухо

Врачи РДКБ в Уфе провели 8-летней пациентке сложную операцию. Медики заменили поврежденную слуховую косточку ребёнка на титановый протез. Подробности непростой операции сообщает министерство здравоохранения республики.
Больше года у 8-летней девочки был нарушен слух. Ребёнок жаловался на гнойные выделения из уха. Врачи поставили печальный диагноз – хронический отит и 1-ая степень тугоухости. Было принято решение прооперировать ребёнка.
В среднем операция занимает 4-6 часов. От врачей требуется большое внимание и усидчивость. Ежегодно медики проводят более 100 операций по замене поврежденных слуховых косточек на протезы.