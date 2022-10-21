«Салават Юлаев» одержал тяжелую победу в Череповце

Встреча против «Северстали» складывалась для уфимцев как нельзя лучше. К 19-й минуте команда Виктора Козлова вела в счёте 4:0 благодаря шайбам Аймурзина, Панина, Мухамадуллина и Кадейкина. Но до перерыва Пилипенко одну шайбу отыграл.