Наставник из Белорецка получил денежный сертификат по программе «Сельский тренер»

Наставник из Белорецка стал обладателем денежного сертификата по программе «Сельский тренер». Александр Машкин тренирует борцов греко-римского стиля. К нему на занятия приходят уже опытные спортсмены – участники республиканских и российских первенств, а также первоклассники, которые только знакомятся с борьбой.

В этом году Машкин принял участие в региональной программе. Так тренеры в республике могут получить до 1 млн рублей. Ранее наставники, работающие в сельской местности и других малых населенных пунктах, получали единовременно 600 тысяч рублей. Эта мера помогает привлечь в районы кадры и развивать спорт на селе. А деньги можно использовать на приобретение жилья, покупку земельного участка или постройку жилого дома.