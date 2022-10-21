В Башкирии помогут 12-летнему мальчику со свищами на сломанной ноге

В Стерлитамаке весной этого года 12-летний мальчик неудачно упал с велосипеда и сломал ногу. С последствиями травмы он борется до сих пор.

Как сообщает ИА «Башинформ», изначально в больнице Стерлитамака №1 мальчику диагностировали закрытый перелом дистального отдела большеберцовой кости. С 26 апреля по 13 мая ребёнок находился на стационарном лечении – ему сделали скелетное вытяжение и гипсовую иммобилизацию. Контрольная рентгенограмма показала, что заживление идёт медленно. Ребёнку вновь потребовалось врачебное вмешательство – была проведена открытая репозиция отломков с фиксацией пластиной. Ногу мальчика повторно зафиксировали до начала июля.