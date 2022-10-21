Делегация Башкирии принимает участие в форуме «Сделано в России – 2022»

Легальность работы – основа для выхода на внешние рынки. У Башкортостана в части развития экспорта есть хороший опыт, отметил Назаров. Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов обещал посетить республику, чтобы детально ознакомиться с тем, как выстроена работа с предпринимателями в регионе.