Делегация Башкирии принимает участие в форуме «Сделано в России – 2022»

Увеличение объема мотиваций для бизнеса позволит вывести больше предпринимателей из "серой зоны". Об этом заявил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.
Делегация республики сейчас участвует в международном экспортном форуме «Сделано в России – 2022».
Легальность работы – основа для выхода на внешние рынки. У Башкортостана в части развития экспорта есть хороший опыт, отметил Назаров. Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов обещал посетить республику, чтобы детально ознакомиться с тем, как выстроена работа с предпринимателями в регионе.