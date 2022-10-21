В Уфе эвакуировали сотрудников и студентов торгово-экономического колледжа

В столице Башкирии вновь эвакуировали сотрудников и студентов торгово-экономического колледжа. Вынужденную меру в срочном порядке провели из-за угрозы минирования здания.

По информации пресс-службы Министерства образования республики, сообщения о минировании учебного заведения поступили на электронную почту колледжа. Всех студентов и преподавателей оперативно эвакуировали.