В Уфе сотрудники двое судимых жителей Ростовской области обокрали автомобиль

В Уфе полиция задержала двух злоумышленников, которые похитили из иномарки Toyota Land Cruiser сумку с документами, банковскими картами и наличностью. Потерпевшим оказался житель Салавата, который во время кражи был в ресторане. По словам владельца автомобиля, сработала сигнализация.

Как сообщает МВД по Башкирии, потерпевший рассказал, что когда выбежал из ресторана и увидел разбитое стекло, то сразу же обратился в полицию. Спустя 15 минут после преступления, оба злоумышленника были задержаны.