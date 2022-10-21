В Уфе сотрудники двое судимых жителей Ростовской области обокрали автомобиль

В Уфе полиция задержала двух злоумышленников, которые похитили из иномарки Toyota Land Cruiser сумку с документами, банковскими картами и наличностью. Потерпевшим оказался житель Салавата, который во время кражи был в ресторане. По словам владельца автомобиля, сработала сигнализация.
Как сообщает МВД по Башкирии, потерпевший рассказал, что когда выбежал из ресторана и увидел разбитое стекло, то сразу же обратился в полицию. Спустя 15 минут после преступления, оба злоумышленника были задержаны.
Подозреваемыми оказались ранее судимые 37-летний и 40-летний жители Ростовской области. В настоящее время мужчины под арестом, возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.