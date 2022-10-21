Российские ученые запатентовали новый способ получения водорода

Ученые Российской Федерации запатентовали новый способ получения водорода при взаимодействии наночастиц алюминия с водой под воздействием лазерных импульсов. Об этом рассказали в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН.

В настоящее время идет международное патентование разработки, так как аналогов не существует. Об этом рассказал директор Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ Зинфер Исмагилов.