Уфу и Казань может соединить прямое ж/д сообщение

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев сообщил, что растут объёмы и география грузоперевозок, а следовательно, и производственные показатели. Вячеслав Дмитриев рассказал о планах открыть прямое сообщение между Уфой и Казанью, а также о новых маршрутах в сторону Сибая и Магнитогорска. Кроме того, на встрече обсудили проект Уфимского железнодорожного кольца, который предполагает строительство вторых путей на участке Дёма – Иглино.