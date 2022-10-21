Уфу и Казань может соединить прямое ж/д сообщение

Прямое сообщение между Уфой и Казанью и новые маршруты в сторону Сибая и Магнитогорска. Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Вячеславом Дмитриевым. Руководитель региона отметил положительную динамику. Башкортостанская пригородная пассажирская компания за январь-сентябрь перевезла более 2,5 млн пассажиров, что на 16,5 процента больше прошлогоднего уровня.
Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев сообщил, что растут объёмы и география грузоперевозок, а следовательно, и производственные показатели. Вячеслав Дмитриев рассказал о планах открыть прямое сообщение между Уфой и Казанью, а также о новых маршрутах в сторону Сибая и Магнитогорска. Кроме того, на встрече обсудили проект Уфимского железнодорожного кольца, который предполагает строительство вторых путей на участке Дёма – Иглино.