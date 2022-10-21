Радий Хабиров провел совещание по развитию туризма в Башкортостане

За последние 8 месяцев туристический поток в Башкортостане превысил 1 миллион 200 тысяч человек, также вырос и объем платных услуг в отрасли. По этому показателю наша республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Радий Хабиров провёл совещание по развитию туризма в регионе, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители отраслевого бизнеса.