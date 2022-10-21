Радий Хабиров провел совещание по развитию туризма в Башкортостане

За последние 8 месяцев туристический поток в Башкортостане превысил 1 миллион 200 тысяч человек, также вырос и объем платных услуг в отрасли. По этому показателю наша республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Радий Хабиров провёл совещание по развитию туризма в регионе, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители отраслевого бизнеса.
В рамках федерального финансирования на развитие туризма в Башкортостане в этом году было привлечено более 335 миллионов рублей. Средства были направлены на создание в регионе кемпингов, турмаршрутов, обустройство пляжей и развитие доступной туристской среды. Глава Башкортостана поручил Министерству предпринимательства и туризма республики проанализировать динамику основных показателей отрасли. Это необходимо для оценки эффективности политики в области развития туризма.
Участники совещания также рассмотрели ход создания в Ишимбайском районе геопарка «Торатау», который претендует на получение статуса глобального геопарка ЮНЕСКО. Глава Башкортостана поручил доработать проект благоустройства подножия Торатау, а также туристических троп вокруг шихана. Подводя итоги совещания, руководитель региона обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу.