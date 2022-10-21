Сборная Башкирии завоевала 12 наград чемпионата по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике

Сборная республики заняла третье место в командном зачете на чемпионате и первенстве федераций по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике. Соревнования стали рекордными по численности участников за всю историю их проведения. Выступали атлеты на полотнах, кольцах и на пилоне. Всего представители республики заработали 12 наград разного достоинства. В копилке наших гимнастов 6 медалей.

Этим номером Ульяна Сухорукова покорила судей российского чемпионата. На соревнованиях в Москве она стала лучшей среди юниорок в выступлении на кольцах. Там спортсменка одержала победу не только над соперницами – в первую очередь над собой. Однажды она сорвалась, выполняя вис на пятках. Тогда Ульяна надолго вычеркнула этот элемент из своей тренировочной программы. Но здесь гимнастка собралась и выполнила его, получив при этом максимальный балл.

Павлин, игуана, купидон. За незатейливыми названиями скрываются произведения искусства, и тоже на полотнах, только под потолком. Кроме растяжки и гибкости в этом спорте нужны сила и выносливость, а потому разминке здесь уделяют особое внимание. Затем гимнастки приступают к занятиям на высоте. В спортзале – до 8 метров. На соревнованиях – до 10.

Всего стадию отборочных турниров в этом году преодолели 11 гимнасток. Большая часть из них выступала в категории юниоры, но со сложностью «профессионалы». Каждое выступление там оценивали 8 судей: они работали по категориям: исполнение, сложность, артистизм. Чемпионка мира, тренер уфимского центра воздушной гимнастики Дарья Скоблик также была в числе арбитров состязаний.

Иванна Рожок – одна из немногих спортсменок, кто использует всю высоту снаряда. На соревнованиях она заняла второе место в выступлении на воздушных полотнах. Сюда пришла два года назад, до этого занималась танцами и тренировалась дома.