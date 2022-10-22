В Башкирии в ДТП вблизи деревни погибли двое мужчин

В Башкирии в очередном смертельном ДТП погибли двое мужчин. Дорожно-транспортное происшествие было совершено днем 21 октября в Ишимбайском районе.

По данным ГИБДД республики, возле деревни Алакаево автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял 25-летний мужчина, вылетел с дороги. Предположительно, водитель не справился с управлением.

После съезда с дороги авто угодило в пруд. В результате происшествия погибли водитель и его 31-летний пассажир. Известно, что водитель ранее был лишен прав. Выясняются обстоятельства, назначено несколько экспертиз.