В Башкирии ночью горели дом, баня и гараж, пострадали два человека

В Башкирии в ночь с 21 на 22 октября произошел пожар в деревне Тангатарово, которая находится на территории Бураевского района. Загорелись дом, гараж, баня и другие постройки во дворе.

В МЧС Башкирии сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 00:37, к 2:42 удалось ликвидировать открытое горение. В итоге пламя повредило все перечисленные постройки.

Пострадали в пожаре мужчина 1963 года рождения и женщина 1968 года рождения. Их доставили в Бураевскую больницу. Причины пожара выясняются. На месте работает дознаватель МЧС.