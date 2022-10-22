В Башкирии несколько человек спасено при пожаре в четырехквартирном доме

В Башкирии поздно вечером 21 октября был зафиксирован очередной пожар в жилом доме. Загорелось помещение в четырехквартирном одноэтажном доме на ул. Мира в Бирске.

Самостоятельно, еще до прибытия пожарных подразделений, смогли эвакуироваться трое взрослых. Один из них, мужчина 1969 года рождения, был госпитализирован. Также звеном газодымозащитной службы был спасен мужчина 1966 года рождения. Его также доставили в больницу.

Пожар потушили почти в полночь. Огонь повредил не только двухкомнатную квартиру, но и мансардную надстройку жилого дома. Причины происшествия выясняет дознаватель МЧС, прибывший на место.