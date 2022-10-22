В историческом центре Уфы появятся «антикарманы», а провода уйдут под землю

В Уфе к 450-летию города планируют обновить исторический центр города – улицу Ленина. Здесь реализуют программу «Чистое небо», то есть все провода, в том числе линии энергоснабжения, будут уложены под землю.
На данный момент, сообщает пресс-служба администрации Уфы, на улице ведутся работы по устройству покрытия пешеходных тротуаров из гранитной брусчатки от ул. Пушкина до ул. Кирова. Все ремонтные работы решено поделить на два сезона. Полностью завершить благоустройство планируют до 26 сентября 2023 года.
Также проектом предусмотрено устройство выступов на проезжую часть – «антикарманы». Это будет фрагмент тротуара, который выступает на дорогу. Таким решением намерены помешать парковке авто в зоне пешеходного перехода, а также улучшить видимость всех участников движения.
Фото: пресс-служба администрации Уфы