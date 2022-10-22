В историческом центре Уфы появятся «антикарманы», а провода уйдут под землю

В Уфе к 450-летию города планируют обновить исторический центр города – улицу Ленина. Здесь реализуют программу «Чистое небо», то есть все провода, в том числе линии энергоснабжения, будут уложены под землю.

На данный момент, сообщает пресс-служба администрации Уфы, на улице ведутся работы по устройству покрытия пешеходных тротуаров из гранитной брусчатки от ул. Пушкина до ул. Кирова. Все ремонтные работы решено поделить на два сезона. Полностью завершить благоустройство планируют до 26 сентября 2023 года.

В текущем году ремонт покрытия пешеходных тротуаров ведём по нечетной стороне, а по четной – работы запланировали на следующий сезон. По состоянию на 21 октября уложили 4000 квадратных метров брусчатки. Также на 70 процентов завершили переустройство инженерных сетей связи и энергоснабжения с устройством закладных под опоры освещения. Ильшат Фахрутдинов, замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений

Также проектом предусмотрено устройство выступов на проезжую часть – «антикарманы». Это будет фрагмент тротуара, который выступает на дорогу. Таким решением намерены помешать парковке авто в зоне пешеходного перехода, а также улучшить видимость всех участников движения.

Устройство «антикарманов» на перекрестках также обеспечивает наибольшую безопасность для пешеходов, так как способствует замедлению движения транспорта около проблемных точек, а также возможности обзора всех участников движения. Пресс-служба администрации Уфы