Уфимский бизнесмен передал автомобиль УАЗ для нужд башкирских воинов

Дарис Файзуллин за свой счет купил полноприводную машину. Она способна передвигаться как по снегу, так и в условиях бездорожья.

Пока он оформлял документы на новое авто, об этом узнали другие жители столицы. Они помогли приобрести всесезонные шины, затонировать стекла и снабдили инструментами.

Чтобы нашим ребятам это авто помогало. Внутри много сидячих мест, почти как автобус. Дарис Файзуллин, предприниматель

Неравнодушные жители республики собрали еще и посылки. Полноприводный УАЗ, который в народе прозвали "буханкой", отправится в батальон имени Героя России Минигали Шаймуратова. На передовую машину доставит один из бойцов батальона, который находится в отпуске после госпиталя.