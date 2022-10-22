В мечетях Башкирии прошли коллективные молитвы за военнослужащих

В мечетях Башкирии сегодня прошли коллективные молитвы. Прихожане и священнослужители просили Всевышнего позаботиться о тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации, или кто отправится туда в ближайшее время.

Перед церемонией прошли обряды жертвоприношения. Инициатором духовного мероприятия стал вице-премьер Азат Бадранов, который в скором времени сам отправится в зону боевых действий.

Прежде чем начать службу, прихожанам баймакской мечети раздают курбан – мясо жертвенного животного, заклание которого состоялось утром. И уже затем мусульмане приступают к коллективной молитве. В своем обращении верующие просят Всевышнего позаботиться о тех, кто готовится или уже выполняет свой воинский долг в зоне спецоперации.

Мы просим Аллаха, чтобы наши соотечественники вернулись скорее здоровыми. И просим, чтобы спецоперация поскорее закончилась. Камил Алтынбаев, имам-хатыб мечети

Подобные коллективные молитвы в субботу прошли в 16 мечетях республики. Среди прихожан было много родственников мобилизованных. Каждый мог передать священнослужителям имена близких, которые защищают интересы страны на западных рубежах. За всех была прочитана молитва.

У нас, наверное, ни одного поколения не было, которое бы жило без войн. Весь мир знает, что победа будет за нами. Фарит Хайретдинов, хазрат мечети с. Бижбуляк

Мой муж одним из первых ушел по мобилизации. Каждый день за него молимся. Зарина Галиева, родственница мобилизованного

По словам близких, коллективный намаз имеет особую силу. После благословения и на душе становится легче даже тем, кто сам готовится выполнять воинский долг. Об этом рассказал и первый вице-премьер Азат Бадранов, который в ближайшие две недели прибудет в зону прохождения спецоперации. Духовное управление подарило молитвенники, которые он передаст своим будущим сослуживцам.

Как известно, на фронте атеистов нет, все пытаются молиться. Знаю случаи, когда люди иногда и полумесяц носят, и крестик. Все желают удачи, успеха, возвращения. Эти простые слова сильно укрепляют. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В исламе принято следовать за правителем. Если народ будет разделяться, то ничего хорошего из этого не выйдет. Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан