В мечетях Башкирии прошли коллективные молитвы за военнослужащих

В мечетях Башкирии сегодня прошли коллективные молитвы. Прихожане и священнослужители просили Всевышнего позаботиться о тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации, или кто отправится туда в ближайшее время.
Перед церемонией прошли обряды жертвоприношения. Инициатором духовного мероприятия стал вице-премьер Азат Бадранов, который в скором времени сам отправится в зону боевых действий.
Прежде чем начать службу, прихожанам баймакской мечети раздают курбан – мясо жертвенного животного, заклание которого состоялось утром. И уже затем мусульмане приступают к коллективной молитве. В своем обращении верующие просят Всевышнего позаботиться о тех, кто готовится или уже выполняет свой воинский долг в зоне спецоперации.
Подобные коллективные молитвы в субботу прошли в 16 мечетях республики. Среди прихожан было много родственников мобилизованных. Каждый мог передать священнослужителям имена близких, которые защищают интересы страны на западных рубежах. За всех была прочитана молитва.
По словам близких, коллективный намаз имеет особую силу. После благословения и на душе становится легче даже тем, кто сам готовится выполнять воинский долг. Об этом рассказал и первый вице-премьер Азат Бадранов, который в ближайшие две недели прибудет в зону прохождения спецоперации. Духовное управление подарило молитвенники, которые он передаст своим будущим сослуживцам.
Уже после церемонии были организованы коллективные трапезы. Впрочем, самое главное, как говорят прихожане, духовная пища, которая, как они верят, поможет их родственникам вернуться с фронта живыми.