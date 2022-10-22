Команда Башкирии заняла второе общекомандное место по итогам чемпионата «DeafSkills»

Команда Башкортостана заняла второе общекомандное
место по итогам национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц
с нарушением слуха «DeafSkills». Республика разделила позицию с соседями из
Татарстана.
А первое место заняла сборная из Москвы. Золотые
медали команде Башкортостана принесли Никита Башканков в компетенции
«Веб-дизайн», а Эмилия Антонова стала лучшей в профессии «Продавец».
Я
уверена, что вы все большие молодцы, продемонстрировали лучшие навыки, показали
таланты в выбранных вами профессиях. Хотелось бы, чтобы все, что вы задумали, у
вас обязательно в жизни исполнилось. Потому что вы все очень талантливые и прекрасные молодые люди.Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан
Стереотипы в обществе мешают слабослышащим
устроиться на работу. Об этом говорили на международной конференции по
проблемам трудоустройства и получения профессионального обучения людьми с
нарушениями слуха. Еще один из барьеров – недостаточное количество сурдопереводчиков. В университетах не идет обучение по этому направлению. Несмотря на это участники «DeafSkills» показывают, что инвалидность – не преграда.
По
нескольким компетенциям двое суток шли соревнования, в итоге выявились ребята с прекрасными
навыками, которые, я уверена, не уступают здоровым людям. Они могут быть
отличными работниками, но их не видят. Работодатели теряют колоссальную рабочую силу. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Мы
докажем, что можем по многим профессиям работать, мы можем быть налогоплательщиками
нашей страны и приносить пользу обществу. Дайте нам условия, дайте нам
возможности, поверьте в нас.Станислав Иванов, президент Всероссийского общества глухих