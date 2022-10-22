Команда Башкирии заняла второе общекомандное место по итогам чемпионата «DeafSkills»

Я уверена, что вы все большие молодцы, продемонстрировали лучшие навыки, показали таланты в выбранных вами профессиях. Хотелось бы, чтобы все, что вы задумали, у вас обязательно в жизни исполнилось. Потому что вы все очень талантливые и прекрасные молодые люди.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан