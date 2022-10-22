Команда Башкирии заняла второе общекомандное место по итогам чемпионата «DeafSkills»

Команда Башкортостана заняла второе общекомандное место по итогам национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с нарушением слуха «DeafSkills». Республика разделила позицию с соседями из Татарстана.

А первое место заняла сборная из Москвы. Золотые медали команде Башкортостана принесли Никита Башканков в компетенции «Веб-дизайн», а Эмилия Антонова стала лучшей в профессии «Продавец».

Я уверена, что вы все большие молодцы, продемонстрировали лучшие навыки, показали таланты в выбранных вами профессиях. Хотелось бы, чтобы все, что вы задумали, у вас обязательно в жизни исполнилось. Потому что вы все очень талантливые и прекрасные молодые люди.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан

Стереотипы в обществе мешают слабослышащим устроиться на работу. Об этом говорили на международной конференции по проблемам трудоустройства и получения профессионального обучения людьми с нарушениями слуха. Еще один из барьеров – недостаточное количество сурдопереводчиков. В университетах не идет обучение по этому направлению. Несмотря на это участники «DeafSkills» показывают, что инвалидность – не преграда.

Фото №1 - Команда Башкирии заняла второе общекомандное место по итогам чемпионата «DeafSkills»

По нескольким компетенциям двое суток шли соревнования, в итоге выявились ребята с прекрасными навыками, которые, я уверена, не уступают здоровым людям. Они могут быть отличными работниками, но их не видят. Работодатели теряют колоссальную рабочую силу. 

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Мы докажем, что можем по многим профессиям работать, мы можем быть налогоплательщиками нашей страны и приносить пользу обществу. Дайте нам условия, дайте нам возможности, поверьте в нас.

Станислав Иванов, президент Всероссийского общества глухих
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