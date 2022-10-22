«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в Казани

В первом периоде юлаевцы вышли вперед усилиями Степана Санникова. На заключительной минуте первого игрового отрезка Александр Хмелевский увеличил преимущество башкирской команды. Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов сократил отставание казанцев во втором периоде, а Шакир Мухамадуллин в большинстве забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса». Она в итоге и стала победной. Вадим Шипачев еще раз поразил ворота уфимцев. Итоговый счет -3:2 в пользу «Салавата».