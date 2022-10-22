ГК «Акбузат» уступил «Чеховских Медведям»

В Уфе прошел матч российской гандбольной суперлиги между уфимским «Акбузатом» и действующими чемпионами из «Чеховских Медведей». Гости были явными фаворитами, но несмотря на это команде из Башкортостана удалось дать бой. На протяжении большей части встречи на паркете шла равная борьба.

Первую половину уфимцы уступили с разницей всего в два мяча, а в начале второго тайма сумели сравнять счет и даже выйти вперед. Но в дальнейшем преимущество чеховцев в мастерстве сказалось, они уверенно забрали концовку.

Они немного устали, нам удалось немного линию закрыть. Они нам много мячей забросили с шестиметровой зоны. Не совсем, но лучше, чем в первом тайме. Появились контратаки и большое количество заброшенных мячей. Владимир Максимов, главный тренер «Чеховских Медведей»

Итоговый счет - 39:30 в пользу «Медведей». В составе победителей по шесть голов у Кирилла Котова и Александра Ермакова. У «Акбузата» самым результативным стал Евгений Трушин. Для «Медведей» эта победа стала четвертой в сезоне. Хозяева площадки пока еще не знали радости победы в текущем чемпионате.