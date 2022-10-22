В Башкирии прошел Всероссийский литературный фестиваль «ЛиФФт-2022»

Цель фестиваля – укрепление творческих и дружественных связей писателей и читателей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Мастер-классы, презентации книг, лекции и творческие встречи. И в этом году столь престижный форум столица Башкортостана принимает неслучайно.

Впервые Евразийский литературный фестиваль стартовал шесть лет назад. Затем его принимали Москва, Сочи, Тюмень, Баку, Стамбул. Шестой фестиваль проходит в Уфе. Год назад народный писатель республики Марсель Салимов своим произведением «Золотой человек» победил в литературной схватке и привез штандарт «ЛиФФта» в столицу Башкортостана.

Главная цель – объединение мастеров пера России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Таким образом организаторы создают единое евразийское литературное пространство, причем с воспитанием новых авторов.

На протяжении нескольких дней шли презентации, мастер-классы, круглые столы. Их участниками стали представители разных регионов страны. В заключительный день фестиваля на площадке Национальной библиотеки имени Заки Валиди подвели итоги шестого Всероссийского литературного фестиваля фестивалей. Победителем жюри признало Альфию Галимуллину из Казанского федерального университета с ее произведением о поэте Ренате Харисе.