В Уфе врачи кардиоцентра провели технически сложную операцию на легочные артерии

Врачи Республиканского кардиоцентра спасли жизнь мужчине, проведя сложнейшую операцию. Диагноз – тромбоэмболия легочной артерии. Важный кровеносный сосуд оказался закупорен, пациенту грозила смерть. Хирургам пришлось действовать быстро и оперативно. Ювелирные манипуляции начали давать положительный результат уже на операционном столе.

Свой второй день рождения Сергей Фролов теперь будет отмечать в октябре. 42-летний мужчина рассказывает, что у него появились проблемы с дыханием, одышка и слабость. Одной ночью стало совсем плохо, его госпитализировали. В Республиканском кардиологическом центре пациента практически сразу положили на операционный стол. Тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Операция длилась почти два часа.

Осложнения на сосуды дал перенесенный годом ранее Covid-19. Хирурги через прокол в бедренной артерии ввели инструменты через правые отделы сердца в легочные артерии. В месте, где собрались тромбы, путем раздувания баллончика был увеличен просвет. Одышка пропала сразу. Теперь пациенту нужно внимательно следить за своим самочувствием.