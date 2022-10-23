В Башкирии молодой водитель отвлекся на телефон и наехал на пешехода

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 19-летний парень на ВАЗ-2110 двигался по проспекту Ленина в сторону улицы Губкина. Он допустил наезд на 23-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшего от удара сильно отбросило.

Водитель сообщил, что во время инцидента он отвлекся на звонок телефона. Стаж вождения парня составляет менее двух лет. На передних стёклах авто установлена тонировочная плёнка – это не соответствует требованием ГОСТа. Происшествие расследуется.