В Башкирии экс-учителя оправдали по обвинению в домогательствах

В Кушнаренковском районе суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего учителя ОБЖ. Мужчину обвинили в домогательствах к школьницам.

Учитель обвинялся в совершении развратных действий дважды, в совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней трижды.

Инцидент произошёл в 2019 году в местной школе. На камеры видеонаблюдения попала сцена того, как 60-летний учитель ОБЖ странно обнимал 16-летнюю школьницу. Сам педагог сообщил, что просто был рад, что девочка победила на прошедших соревнованиях по гимнастике и якобы не сдержал эмоций. Он отметил, что проявляет так любовь и к ученикам, и к собственным детям.

Однако родители девочки не увидели «заботы» в отношении учителя к ребёнку. Они написали заявление, жалобу на имя директора школы. Вскоре с подобными жалобами к руководству учебного учреждения обратились родители ещё шести учениц.