Житель Башкирии разделался с возлюбленным своей экс-супруги

По версии следствия, мужчина сильно ревновал свою бывшую возлюбленную и надеялся вернуть супругу. В злополучный день он узнал, что у экс-жены в доме её новый возлюбленный. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вошёл в дом, между мужчинами вспыхнула ссора. Однако конфликт удалось прекратить, но мужчина задумал убийство соперника.

Ночью он проник на территорию дома бывшей супруги, подкараулил мужчину и несколько раз ударил ножом. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. При этом в суде мужчина не признал свою вину и заявил, что убивать соперника не хотел. Они действительно начали драться, но нож мужчина увидел в руках друга бывшей супруги. Он выбил его и только потом «на автомате» несколько раз ударил соперника оружием.