В Башкирии задержали нетрезвого 15-летнего водителя

В деревне Геологоразведка задержали 15-летнего пьяного подростка на ВАЗ-2107. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инспекторы заметили подозрительный автомобиль, когда он проигнорировал требование сотрудников остановиться и попытался скрыться. Им удалось догнать авто. Водитель предъявить документы, удостоверяющие личность, не смог. Однако он назвал данные своего старшего брата. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя во выдыхаемом воздухе.

Оказалось, что водителю всего 15 лет, а автомобиль без разрешения он взял у отца. Для выяснения обстоятельств были приглашены законные представители подростка. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.