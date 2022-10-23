Известно, когда в Башкирии закончится частичная мобилизация

Мобилизация в Башкортостане закончится до 28 октября – на несколько дней раньше, чем в целом по стране. Об этом заявил военный комиссар республики Михаил Блажевич. На неделе в разных районах и городах республики прошли очередные отправки к местам боевого слаживания.

Проводы военнослужащих состоялись в Уфе, Буздякском, Благоварском районах и не только. Многие из мобилизованных получили повестки, но были и те, кто явился в военкоматы добровольно, не дожидаясь уведомлений. Провожающие пожелали бойцам вернуться домой, как можно скорее, живыми и с победой.