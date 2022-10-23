Мобильные печи, аптечки и теплые вещи: как жители Башкирии помогают мобилизованным

Поддержка сквозь расстояния. Жителей Башкортостана объединило желание помочь защитникам Родины. В каждом районе и городе неравнодушные люди, родные и близкие мобилизованных солдат собирают гуманитарную помощь, которую затем организованно отправляют на передовую и в места проведения боевого слаживания.
Кроме кованых ворот, в этом цехе в селе Бижбуляк теперь производят индивидуальные печки для солдат. Первую партию уже отправили на передовую, и военнослужащие по достоинству оценили изделие. Главные плюсы – легкость и мобильность. А чтобы было удобнее переносить, для каждой печки шьётся прочный чехол.
А это помещение в селе Бижбуляк отдали под пункт приема гуманитарной помощи. Сюда неравнодушные жители приносят медикаменты, теплые вещи, инструменты, средства личной гигиены. Всё это необходимо солдатам на передовой. Земляки уже отправили мобилизованным два грузовых автомобиля с вещами.
Специальная военная операция сплотила неравнодушных жителей Мелеуза. С объявлением частичной мобилизации Елена Давыдова открыла мини швейный цех по пошиву одежды для военнослужащих. На призыв о помощи откликнулись и добровольцы. Одна из них – Эльза Семавина. Координатор общественного движения волонтеров «Золотые руки Ангела» занимается изготовлением тактических носилок для фронта. Процесс трудоёмкий, требующий точности и аккуратности.
Свой вклад в победу вносят и швеи-добровольцы Иглинского района. Жительницы населённых пунктов Калтыманово и Кудеевка в свободное от работы время собираются вместе, чтобы сшить для солдат балаклавы. Уже изготовили 250 штук и скоро отправят всю партию на передовую. Главная цель – передать всем защитникам Родины домашнее тепло, которое не только согревает, но и не даёт забыть, за что воюют солдаты.
Более 10 тонн гуманитарного груза отправили военнослужащим батальона имени Героя России Александра Доставалова. Неделей ранее такую же помощь отправили и шаймуратовцам. Термобелье, теплые куртки и шапки, перчатки. Жёны бойцов лично оценили качество вещей, которые собрали жители Башкортостана и общественные организации республики. Помимо этого, в состав гуманитарного груза также вошли квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, спальные мешки, дизель-генераторы. То, о чём просили сами солдаты.
Индивидуальные аптечки на каждого бойца, тактические очки, инструменты, средства личной гигиены. Всё это и многое другое отвезут на передовую на двух фурах. На отдельном трале доставят внедорожник УАЗ-«буханка», о котором попросили сами бойцы. Маршрут разрабатывался таким образом, чтобы спустя 40 часов приехать в пункт назначения в дневное время. Ночью передвигаться в зоне проведения спецоперации небезопасно. Между тем это не последняя партия гуманитарной помощи башкирским батальонам. Формирование нового конвоя уже началось. И сделать вклад в общую победу, поддержав защитников, может каждый.
Кроме тёплых вещей, продуктов питания, медикаментов и технических средств, по просьбе бойцов батальона имени Доставалова на передовую отправят и музыкальные инструменты – два баяна и две гитары. Чтобы защитники на досуге могли поддерживать боевой дух патриотическими песнями. Как в годы Великой Отечественной делали наши фронтовики.