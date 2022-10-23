Мобильные печи, аптечки и теплые вещи: как жители Башкирии помогают мобилизованным

Осталась очень довольна, всё очень хорошо упаковано, большой ассортимент продукции, всё нужное. Я в восторге от того, что так хорошо заботятся о наших мужьях и сыновьях. Народу не всё равно, поддерживают. Письмо ему тоже написали. Он одно уже в сентябре получил от нас, говорит, даже пустил слезу.

Супруга бойца батальона им. А. Доставалова