В Башкирии общественники следят за ценами в военторгах

Особенно актуальной благотворительная помощь кажется на фоне резкого роста цен в военторгах. Поставщики экипировки не справляются со спросом, а вот стоимость поднимают. Впрочем, дорожает не все, за прилавками следят общественники. Активисты проводят рейды, жалобы отправляют в органы.

Продавцы в военторгах пытаются держать оборону, но цена на товар зависит не только от них. Стоимость у поставщиков меняется от партии к партии.

Не хватает налокотников, наколенников. У оптовиков они есть в продаже, но выросли закупочные цены, и мы не готовы брать у них.

Владислав Назаров, директор магазина

Времени на подготовку немного. После явки в военкомат у Ильшата Хаммадиярова был всего день перед отправкой на учения. Сборы всей семьёй. Объехали несколько магазинов в поисках, где лучше и дешевле.

Фото №1 - В Башкирии общественники следят за ценами в военторгах

С начала частичной мобилизации в Федеральную антимонопольную службу и к депутатам обращаются граждане с жалобами о резком скачке цен на экипировку. Общественники проводят рейды. В Уфе активисты провели очередную такую проверку. Ранее они уже выявляли повышение стоимости на некоторые позиции. На недобросовестных предпринимателей обратили внимание органы.

Во время первого рейда подтвердились факты повышения цен. Из-за спроса недобросовестные перекупщики решили заработать на этом. Но мы считаем, что страна у нас одна, и в такие тяжелые времена мы должны объединяться, помогать друг другу, а не относиться к населению потребительски.

Гульнур Кульсарина, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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Охотятся за экипировкой и в магазинах для охоты и рыболовства. Уловом здесь стали рюкзаки большого и тактического размера.

На входе в магазин поставили условный список. Перечень скорее ознакомительный. При этом предприниматели в редких случаях сами идут навстречу. Например, предоставляют скидки для мобилизованных.

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