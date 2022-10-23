В Башкирии общественники следят за ценами в военторгах

Особенно актуальной благотворительная помощь кажется на фоне резкого роста цен в военторгах. Поставщики экипировки не справляются со спросом, а вот стоимость поднимают. Впрочем, дорожает не все, за прилавками следят общественники. Активисты проводят рейды, жалобы отправляют в органы.
Продавцы в военторгах пытаются держать оборону, но цена на товар зависит не только от них. Стоимость у поставщиков меняется от партии к партии.
Времени на подготовку немного. После явки в военкомат у Ильшата Хаммадиярова был всего день перед отправкой на учения. Сборы всей семьёй. Объехали несколько магазинов в поисках, где лучше и дешевле.
С начала частичной мобилизации в Федеральную антимонопольную службу и к депутатам обращаются граждане с жалобами о резком скачке цен на экипировку. Общественники проводят рейды. В Уфе активисты провели очередную такую проверку. Ранее они уже выявляли повышение стоимости на некоторые позиции. На недобросовестных предпринимателей обратили внимание органы.
Охотятся за экипировкой и в магазинах для охоты и рыболовства. Уловом здесь стали рюкзаки большого и тактического размера.
На входе в магазин поставили условный список. Перечень скорее ознакомительный. При этом предприниматели в редких случаях сами идут навстречу. Например, предоставляют скидки для мобилизованных.